BCE, Lagarde: "Eurozona più resistente, pronti a rivedere le stime"

(Teleborsa) - Lapotrebbe rivedere nuovamente al rialzo le proprie previsioni economiche già nel Consiglio direttivo della prossima settimana. A confermarlo è la presidente, intervistata in diretta nel corso di un evento del Financial Times, secondo cui "l’economia europea sta facendo meglio di quanto si temesse, possiamo dire che è resiliente e che la crescita resiste".Lagarde ha ricordato che "nell’ultimo esercizio di previsioni abbiamo alzato le nostre attese e sospetto che potremmo farlo ancora a dicembre", pur precisando di non volersi sbilanciare: "Sarà la prossima settimana, ma lasta resistendo meglio di quanto avessimo anticipato ad aprile, quando trae lache stava imperversando tutti pensavano che l’area euro sarebbe caduta pesantemente". La presidente ha ribadito che "l’economia sta facendo meglio del previsto", pur riconoscendo che "siamo vicini al potenziale ma c’è ancora tanto da fare per migliorare la situazione e migliorare ladell’area euro".Sul fronte della, Lagarde ha aperto alla possibilità diper finanziare la. "Il mio predecessore e alcuni colleghi sostengono che dovremmo avere dei titoli di debito comuni europei, simili ai, e che dovremmo farlo per la difesa", ha spiegato. "Lo abbiamo fatto per ilperché era una questione vitale e la difesa è a sua volta una questione vitale. È un mio parere personale", ha aggiunto, dichiarandosi favorevole a eventuali "eurobond" destinati alla sicurezza comune.Sul, Lagarde ha ribadito che la BCE rimane allineata al proprio: "Sono abituata a dire che siamo in una buona posizione. E, ovviamente, parlo della nostra politica monetaria. Mi riferisco alla stabilità dei prezzi, che è l’obiettivo primario della Banca centrale". Con l'tornata al 2%, ha sottolineato che "siamo ancora in una" e che le attese indicano un mantenimento di questo livello nei prossimi mesi.Infine, Lagarde ha affrontato il tema deiall’tramite l'utilizzo dei profitti generati dai. L’opzione, ha affermato, "è, tra quelle viste finora, la più praticabile e la più vicina ai principi del diritto internazionale ed europeo". La presidente ha insistito sulla necessità di sostenere Kiev: "Penso che sia nostro compito come europei continuare a supportare e agire a favore dell'Ucraina". Lo schema in discussione, ha aggiunto, "sarà dibattuto al prossimoed è la soluzione più praticabile di quelle che ho visto finora. Da quello che capisco è la più vicina ai principi del diritto".Un richiamo, quello di Lagarde, allae alla certezza giuridica dell’Unione: gli, ha ammonito, guardano con attenzione alla legalità quando scelgono di posizionarsi sui titoli in euro.