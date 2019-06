Buonissimo sarà l'assistente in cucina si Google Nest Hub

Italiaonline

(Teleborsa) -, l’Assistente Google per la casa, con display, ultimo arrivato nella famiglia Google Nest in Italia, e pensato per. Disponibili su Google Store e presso i retailer autorizzati, le ricette di Buonissimo su Nest Hub saranno ancora più a portata di mano e facili da realizzare, grazie alofferto dall’Assistente Google per la casa.Buonissimo, sito del gruppodedicato al cibo,con più di un milione e mezzo di utenti unici mensili, vanta oltredettagliate fin nei minimi particolari: antipasti, primi, secondi, dolci, salse e sughi, ma anche piatti unici, rivisitazioni e cucina regionale e internazionale."Siamo felici e orgogliosi che i contenuti di Buonissimo, brand affermato nel campo del food e fiore all'occhiello tra i canali verticali di Italiaonline, arricchiscano le ricette su Nest Hub", ha dichiaratodirettore Marketing Consumer e Digital Properties di Italiaonline.