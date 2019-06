MEF, liti tributarie pendenti: nel 2018 prosegue riduzione (-10,3%)

(Teleborsa) - Prosegue anche nelil trend inche si sono ridotte del 10,3% rispetto all'anno precedente (controversie pendenti al 31 dicembre 2018). Al risultato contribuisce la riduzione delle liti complessivamente pervenute alle Commissioni tributarie pari allo 0,7% rispetto all'anno 2017.In particolare, riporta il Ministero dell'Economia in una nota ufficiale, si registradi giudizio ed un calo delIl numero dellerisulta pari a, in diminuzione del 3,2% rispetto al 2017. La riduzione è determinata dal calo delle decisioni di primo grado pari al 6,3%, mentre nel secondo grado le pronunce sono aumentate del 7,6%.Riguardo alleil cui valore complessivo ammonta a circa 42,9 miliardi di euro, il 65,3% di esse (pari a 243.993 unità) è in giacenza da meno di 2 anni, il 27,4% (pari a 102.456 unità) è in giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e solo il 7,3% (pari a 27.236 unità) è in giacenza da più di 5 anni.Il valore complessivo delle controversie presentate nel 2018 è pari ae il valore medio della singola controversia tributaria è pari a circa