Seduta euforica per il settore beni personali a Milano (+2,16%), slancio per OVS

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 79.501,4, in accelerazione del 2,16% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 1.035, dopo che in principio di giornata era a quota 1.027.Nel, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,59% sui valori precedenti.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,54%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,07%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,36%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,73%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,60%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,66%.Effervescente, con un progresso del 2,81%.