Torino per un mese capitale dei droni

(Teleborsa) - La drone technology prende casa a Torino dove per un mese ci svolgeranno diverse attività, con il coinvolgimento di 18 realtà aziendali, tra cui, e il supporto di. Il primo evento in programma oggi è il “- Crescendo. Naturalia, Artificialia”, dedicato all’innovazione, occasione per lanciare ufficialmente un progetto dedicato ai droni, che vedrà un importante ruolo della città di Torino.Si tratta di un’iniziativa di sviluppo e sperimentazione di soluzioni innovative in cui la frontiera tecnologica si misura con i bisogni reali, nell’ottica di migliorare la qualità di vita dei cittadini e promuovere la sostenibilità ambientale e sociale su scala urbana. Il 25 e 26 giugno appuntamento con UFO (), progetto tecnologico e artistico che sperimenta l’utilizzo di droni per realizzare dipinti e opere visive collettive su vaste superfici presenti nello spazio urbano. A seguire, dal 9 all’11 luglio, in programma CPSwarm, progetto finanziato dalla Commissione Europea che mira a fornire strumenti a supporto di progettazione, sviluppo e controllo di flotte di droni autonomi in grado di cooperare, attraverso l’utilizzo di algoritmi di swarm intelligence.