Confindustria, Boccia: "Parole di Tria danno fiducia"

(Teleborsa) -, presidente di, si è espresso positivamente sullecircasu un accordo volto a. "E' una cosa molto positiva, non è nell'interesse del Paese subire una procedura di infrazione". "Le parole di Tria – continua Boccia –, non solo ai mercati europei ma anche a noi italiani, ma ricordiamo che il debito pubblico riguarda solo noi, non l’Europa".Poi Boccia ha espresso il suo pensiero riguardo la: "I nomi sono tutti autorevoli, a mio avviso per la nomina di un Commissario UE, l’Italia deve scegliere una "casella" di primo livello, al Governo la scelta di un nome da inserire in questa casella, l’importante è che si tratti per avere un, che sia elemento di strategia per le politiche europee".Ultima battuta, a margine della presentazione dei dati dell’, sulladel vicepremier, dil’approvazione dellaentro la fine dell’estate: "Si tratta di una proposta positiva, ma non si deve far ricorso al deficit e si aumenti il debito pubblico, sono 23 i miliardi le clausole di, più 15 di flat-tax, e 6 di salario minimo, unache nel totalenella migliore delle ipotesi, ma il problema è dove prenderli"."Facciamo ricorso al deficit – conclude Boccia – per fare ancora più debito pubblico e apriamo una procedura di infrazione oppure abbiamo dellesu cui è ottimo fare un. Bisogna trasformare le criticità del Paese in potenzialità".