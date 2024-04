Confindustria, Emanuele Orsini designato presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio generale di Confindustria ha designato il nuovo Presidente,che succede a Carlo Bonomi pronto a guidare gli industriali italiani per il quadriennioSecondo quanto si apprende ha incassato 147 sì su 173 presenti. In totale sono 187 gli aventi diritto di voto. Le schede nulle sono state 17 e bianche 9.è vicepresidente uscente di Confindustria, amministratore delegato di Sistem Costruzioni e Tino Prosciutti. Dopo la designazione il consiglio generale del 18 aprile sarà chiamato a votare anche il programma e la proposta di squadra di presidenza. Infine, l'assemblea dei delegati del 23 maggio eleggerà il nuovo presidente per il quadriennioIeri,che aveva spiegato le ragioni in una lunga lettera inviata ai colleghi dell'associazione. "È evidente che in Confindustria si sono determinate forti fratture e forti tensioni. Non serve all'Associazione che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di impegni o scambi eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili – si legge nella lettera –. Solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia,