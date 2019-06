doBank cambia nome e diventa doValue

doBank

(Teleborsa) -. A seguito dell’iscrizione odierna del provvedimento della Banca Centrale Europea relativo alla revoca della licenza bancaria presso il Registro delle Imprese di Verona, è stato completato con successo il procedimento di rinuncia della suddetta licenza e ildoValue è il nuovo brand scelto dal Gruppo leader nella gestione dei crediti, con una mission chiara e sfidante: creare valore per tutti gli stakeholder.La scelta del font e del colore primario del nuovo logo rappresentano la personalità e i valori aziendali, la solidità, l’affidabilità e allo stesso tempo la modernità del Gruppo.S.p.A., unica società vigilata del gruppo (iscritta all’albo dei 106 TUB), specializzata in attività di master servicing e cash management;S.r.l., servizi di business information e data quality management specifici per NPL;S.p.A., shared service center e polo tecnologico del Gruppo.doValue da oggi non è più considerata la capogruppo di un gruppo bancario ma una società di servizi, in linea con i peers internazionali e il suo core business. La nuova struttura, più snella e interamente focalizzata sulle attività a maggior valore aggiunto nella catena del valore degli NPL e UTP, permette a doValue di approfittare di nuove opportunità di crescita nel mercato del Sud Europa pur mantenendo un’offerta selezionata di servizi di natura finanziaria e i massimi standard di compliance e risk management.