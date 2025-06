Banco BPM: "prendiamo atto del TAR, contesto non cambia"

(Teleborsa) - "Prendiamo atto della decisione del TAR, anche se. Siamo ormai abituati da 7 mesi adell’offerente su questa operazione". Lo affermano il, in merito alla pronuncia odierna del TAR "È innegabile che si tratta di un' OPS che ha una durata straordinaria (circa 8 mesi), contro una media delle ultime operazioni di 5 mesi. Inoltre, a causa della passivity rule, limita significativamente la nostra necessaria flessibilità strategica in un momento decisivo per il riassetto del settore del credito", sottolineano i vertici di Piazza Meda."Ma soprattutto, aggiungono Tononi e Castagna, come il mercato ha sempre dimostrato,e non lo è mai stata sin dal primo giorno. È nata senza premio e tale è rimasta, con uno sconto che attualmente è tra il 7 e l’8%, mentre nelle due precedenti operazioni straordinarie comparabili, il premio è stato del 45% (che equivarrebbe, con riferimento all’OPS di Unicredit, a 4,5 mld circa)"."Senza considerare, ribadiscono i top manager, che l’operazione, incerta anche perché, sfavorisce gli azionisti di Banco BPM, come emerge chiaramente dalle considerazioni che abbiamo svolto con il comunicato dell’emittente"."Alla luce delle recenti informazioni emerse sui media circa le cessioni proposte dall’Offerente in relazione alle filiali in molti dei nostri territori di riferimento, questa OPS desta ulteriore preoccupazione per il futuro di colleghe e colleghi così come per le famiglie, le PMI e le comunità locali"."Spiace infine, per rispetto dei nostri stakeholder così come del mercato, continuare a leggere dichiarazioni dell’sulla scelta di procedere o meno con l’offerta pubblica di scambio", concludono i vertici del Banco BPM.