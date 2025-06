Responsible AI per i settori regolamentati: iGenius diventa "Domyn"

(Teleborsa) - Dopo il lancio, quest'anno, di due modelli di linguaggio proprietari di ultima generazione e di uno dei supercomputer per l'AI più potenti al mondo,Il rebranding riflette la nuova missione di Domyn: supportare le imprese nello sviluppo di soluzioni AI che siano realmente proprietarie, governabili e affidabili, gettando le basi per un 2025 orientato all'innovazione."È l'evoluzione naturale di tutto ciò che abbiamo costruito finora per offrire alle imprese un'AI di cui possono avere piena proprietà, controllo e fiducia. Il nuovo nome Domyn, – dichiara– non è un semplice cambiamento di identità, ma un impegno ancora più forte verso ciò in cui crediamo da sempre: l'AI è una forza trasformativa che deve essere accessibile ai changemaker di tutto il mondo e messa al servizio dell'evoluzione delle capacità umane. Domyn è un simbolo senza tempo del nostro impegno, che riflette con orgoglio la missione del team: generare un impatto positivo e contribuire a migliorare il mondo".– spiega la società in una nota – consente alle organizzazioni di operare con sicurezza e responsabilità, grazie a soluzioni AI che proteggono la proprietà intellettuale e garantiscono una governance completa, dall'infrastruttura all'applicazione.NelDomyn abilita casi d'uso mission-critical, tra cui l'analisi multilingua delle minacce di sicurezza e la configurazione di ambienti air-gapped per il supporto alle decisioni strategiche. Nel, le soluzioni AI di Domyn semplificano la reportistica e contribuiscono a ridurre l'esposizione al rischio automatizzando la verifica della conformità a normative e regolamentazioni. NelDomyn integra l'AI nei processi ingegneristici e produttivi, combinando IT/OT (information technology/operational technology) e tecniche di analisi predittiva in contesti che richiedono elevata sicurezza. Domyn – sottolinea la nota – è già partner di riferimento per importanti realtà globali nei settori finanziario, della difesa e dell'industria pesante, supportandole nell'operare con rapidità, sicurezza e piena conformità alle normative.Domyn ha inoltre introdotto ilriducendo del 50% i costi di inferenza senza compromettere la qualità — alimentando alcuni dei modelli di linguaggio più avanzati al mondo, da oltre mille miliardi di parametri. Attraverso la tecnica del, Domyn consente alle organizzazioni regolamentate di costruire la propria AI, offrendo modelli adattabili, ad alte prestazioni e fine-tuned sul contesto aziendale.In un contesto di mercato in cui l'AI generativa rappresenta un vantaggio competitivo,i dati proprietari, una volta incorporati in un modello, diventano inseparabili.Ispirato al termine"dominio", ilpromuove lae il diritto delle organizzazioni a definire il proprio destino tecnologico, operando con l'autonomia che meritano.Nel dettagliooffre un'architettura AI modulare che integra modelli linguistici avanzati (LLM), progettati per il ragionamento avanzato e personalizzati in base al linguaggio, al contesto e agli obiettivi di ciascuna organizzazione. Domyn consente alle imprese di addestrare modelli di ultima generazione, garantendo la piena proprietà sia delle soluzioni sviluppate sia del valore che esse generano. I modelli Domyn alimentano AI agent intelligenti e personalizzabili, in grado di operare sui dati proprietari delle organizzazioni per svolgere compiti specialistici. La gestione degli agenti avviene tramite una piattaforma centralizzata, con funzionalità native per il controllo degli accessi, la tracciabilità e le governance. A completamento delle soluzioni di Domyn, c'èprogettato per l'addestramento di modelli da oltre mille miliardi di parametri destinati ad applicazioni sovrane e ad alta criticità.