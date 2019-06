Futures in rally

(Teleborsa) -, trainata da diversi market movers che la indirizzerebbero verso quella direzione.A presagirlo, in primo piano, le dSteven Mnuchin, il quale ha affermato alla stampa che l'e che è stato già delineato un percorso chiaro per completarlo.I commenti di Mnuchin arrivano al latere delle le notizie secondo cui gliper 300 miliardi di dollari in merci cinesi, mentre i negoziatori commerciali preparano ulteriori colloqui e in vista del prossimo incontro tra i due presidenti, previsto sabato a margine del vertice G20 di Osaka.In secondo luogo, si palesano tsui principali listini americani che, dalla timida ripresa dei giorni scorsi, sono passati a modesti guadagni dopo il commento del Segretario del Tesoro.Al momento il derivato sulvede un rialzo dellomentre il contratto sulsi vede rinvigorirsi,dello. In positivo anche il future sulche sale, toccandodello