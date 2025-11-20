Milano 19-nov
42.651 -0,44%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 -0,47%
Francoforte 19-nov
23.163 -0,08%

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,06% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 50.025,1 punti

Tokyo lievita in modo prepotente del 3,06% alle 03:50 e passa di mano a 50.025,1 punti.
