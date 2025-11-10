Milano 13:27
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:27
9.777 +0,98%
Francoforte 13:27
23.998 +1,82%

Borsa: Rally per Milano, in progresso del 2,12% alle 13:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.825,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Milano, in progresso del 2,12% alle 13:00
Milano lievita in modo prepotente del 2,12% alle 13:00 e passa di mano a 43.825,97 punti.
Condividi
```