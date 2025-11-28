CME, stop tecnico blocca futures e opzioni

CME Group

(Teleborsa) - Il commercio di futures e opzioni sulle commodities al(CME) è stato interrotto oggi a causa di un problema tecnico in un data center. Lo ha dichiarato, in un post sui social,spiegando che l’interruzione è stata provocata da un guasto ai sistemi di raffreddamento presso le strutture di CyrusOne.La sospensione ha colpito numerosi contratti su materie prime e prodotti agricoli, oltre agli indici azionari di Wall Street, con S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones futures fermi all’ultima transazione registrata alle 21:44 ET (02:44 GMT). L’episodio ha aggravato i volumi già ridotti dopo la festività delnegli Stati Uniti.I futures rappresentano uno strumento cruciale per i mercati finanziari, utilizzato da desk di trading e investitori per coprirsi dai rischi o assumere posizioni speculative. L’evento segna la prima grande interruzione per CME, dal 2019, quando la piattaforma Globex era rimasta offline per tre ore a causa di un errore tecnico.Le cause di simili blackout possono essere legate a malfunzionamenti hardware o software, guasti elettrici e di rete o, in alcuni casi, da errori umani. In passato anche attacchi informatici hanno colpito la società: nel 2013 un’intrusione aveva compromesso alcuni sistemi di clearing e dati dei clienti.