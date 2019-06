UniCredit emette con successo primo Senior Non-Preferred callable

UniCredit

(Teleborsa) - Successo sul mercato obbligazionario per. L'istituto di credito ha lanciato oggi (26 giugno 2019) il suo, richiamabile dopo 5 anni per une destinato ad investitori istituzionali.Questa transazione completa la componente subordinata del piano di funding di UniCredit ai fini TLAC per il 2019.Di conseguenza, il rendimento indicato inizialmente in area Mid Swap +215 bps è stato ridotto in un primo momento in area 200 bps, con un livello finale fissato a 190 bps.La riduzione di 25 punti base rispetto alla guidance iniziale conferma ancora una volta l'apprezzamento per tutti gli strumenti TLAC / MREL di UniCredit da parte degli investitori fixed income.L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call opzionale da parte dell’emittente al quinto anno, al fine di massimizzare l'efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 5 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 190 punti base., quali fondi (76%), banche/private banks (12%), compagnie assicurative (7%) e istituzioni governative (4%). La rè stata la seguente: Francia (44%), Regno Unito (17%), Germania/Austria (11%) e Italia (10%).L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, e, in ragione dello status di Senior Non-Preferred, avrà i. Il taglio minimo dell’obbligazione è di 250.000 euro e multipli di 1.000 euro.La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.