TraWell, rinnovata concessione per aeroporti lituani di Vilnius e Kaunas

TraWell Co.

(Teleborsa) -. La società che si occupa di servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, precedentemente Safe Bag S.p.A., comunica che la propria controllata, acquisita nel corso dell’operazione PackandFly, ha ricevuto conferma di aggiudicazione per la fornitura, per ulteriori 5 anni, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori, inclusiva di deposito bagagli, presso gli aeroporti lituani di Vilnius e Kaunas.L’aeroporto di Vilnius è lo scalo più importante di Lituania, con circa 5 milioni di passeggeri nel 2018 in crescita del 3,4% nei primi 4 mesi del 2019, mentre lo scalo Kaunas, con 1 milione di passeggeri nel 2018, è in crescita del 16,9% nei primi 4 mesi del 2019."Il rinnovo dei due principali scali lituani per ulteriori 5 anni ci permette di confermare la nostra leadership nell'area baltica, dove siamo presenti anche in Estonia e Lettonia, e di continuare a crescere in Nord Europa", dichiara, Presidente di TraWell.