Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 21.34
New York: al centro degli acquisti Carnival
New York: al centro degli acquisti Carnival
In breve
Trasporti
Turismo
11 dicembre 2025 - 20.00
Grande giornata per la
società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,37%.
