Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 21:18
25.670 -0,41%
Dow Jones 21:18
48.731 +1,40%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: al centro degli acquisti Carnival

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
New York: al centro degli acquisti Carnival
Grande giornata per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,37%.
Condividi
```