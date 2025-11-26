Aeroporti di Roma, Moody's alza il rating a "Baa1" con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's
ha alzato a Baa1 da Baa2 il rating di Aeroporti di Roma (ADR)
, il più grande gruppo aeroportuale italiano. L'outlook è passato da positivo a stabile
. L'azione di rating riflette il fatto che i rating di ADR non sono più vincolati dal rating sovrano a seguito dell'innalzamento del Governo Italiano da Baa3 a Baa2 e del passaggio dell'outlook da positivo a stabile. L'azione di rating riflette anche la solida performance operativa di ADR, i solidi parametri finanziari e l'eccellente liquidità.
Il volume di passeggeri negli aeroporti di ADR ha raggiunto i 53,1 milioni nel 2024, con un aumento del 19,4% rispetto all'anno precedente e del 7,4% rispetto ai livelli del 2019. Nei primi nove mesi del 2025, il traffico ha continuato a crescere del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante i problemi ai motori che hanno interessato diverse compagnie aeree, riducendone la capacità offerta a causa della carenza di aeromobili. La dinamica positiva del traffico probabilmente proseguirà nel 2026, ma a un ritmo più lento
, con una crescita prevista del 2%-3%. Moody's prevede che gli utili continueranno a crescere nei prossimi 2-3 anni, trainati dalla crescita sostenuta del traffico, dall'aumento delle tariffe aeronautiche e dalle ottime performance nel segmento commerciale.
ADR si sta concentrando sul miglioramento delle proprie infrastrutture
e sull'espansione della capacità per supportare la crescita futura
. L'azienda prevede di investire circa 1,9 miliardi di euro tra il 2025 e il 2028, una cifra superiore ai livelli storici di capex. Questi investimenti, uniti a una politica di distribuzione dei dividendi al 100%, determineranno free cash flow negativi e un aumento del fabbisogno di finanziamento. Viene previsto che ADR accumulerà ulteriore debito ma, beneficiando della crescita degli utili, la sua leva finanziaria rimarrà probabilmente moderata.
Il posizionamento di rating di ADR è di un livello superiore al rating sovrano
, riflettendo (1) la posizione strategica della società come il più grande gruppo aeroportuale del Paese; (2) un'ampia componente di ricavi derivante dai passeggeri internazionali, che fornisce una certa resilienza ai cicli economici nazionali e contribuisce a moderare la volatilità degli utili; (3) una limitata dipendenza da fonti di finanziamento nazionali; e (4) la comprovata esperienza della società in termini di solidi parametri creditizi, unitamente a un solido profilo di liquidità.
Più in generale, i rating Baa1 di ADR riflettono
(1) i solidi fondamentali dei suoi aeroporti; (2) la solidità della sua area di servizio e la favorevole posizione competitiva, dato lo status di Roma come una delle principali capitali europee; (3) il supporto della concessione e del quadro normativo; (4) l'elevata percentuale di passeggeri di origine e di destinazione; (5) una base di vettori ben diversificata senza un'esposizione significativa alle compagnie aeree deboli; (6) i crescenti investimenti di capitale di ADR, che dovrebbero comportare maggiori esigenze di finanziamento e livelli di debito; e (7) l'aspettativa che la leva finanziaria rimarrà moderata.