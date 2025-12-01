Enac: in nuovo PNA tutti gli scali considerati di interesse nazionale

(Teleborsa) -elaborato dae in fase di finalizzazione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si ridisegna il perimetro d'interesse dell'aviazione civile al 2035.in esame, infatti, tutti gli aeroporti vengono classificati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 698 del Codice della Navigazione, in difformità con il piano vigente che prevede aeroporti strategici., inoltre, identifica tra le aree di sviluppo gli aeroporti demaniali territoriali (prima identificati come di "aviazione generale") e lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, Advanced Air Mobility, anche attraverso la realizzazione di una rete di vertiporti. Iad aggiungersi a quelli già previsti negli aeroporti intercontinentali e in alcune