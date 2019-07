Contratti navigator, definite modalità e tempi

(Teleborsa) - Importanti date svelate per quanto riguarda iche da metà agosto saranno operativi nei centri per l'impiego per la gestione delle attività connesse al. Il cronoprogramma elaborato daprevede l'avvio e la definizione delle procedure didei vincitori delle selezioni dal 19 al 24 luglio, successivamente tre giornate di orientamento (dal 29 al 31 luglio) a, e dal 1° agosto due settimane di formazione sul territorio sotto la supervisione di un tutor di Anpal Servizi.Propedeutiche saranno le convenzioni chee lesi sono impegnati a sottoscrivere ilper definire - secondo come si legge in una nota di ANPAL - il perimetro operativo in cui i navigator saranno chiamati a supportare i centri per l'impiego. Il percorso formativo previsto nelle prime due settimane di agosto non esaurirà ildel bagaglio di conoscenze necessario ma è prevista anche una formazioneattraverso il completamento di una decina di moduli e un test finale di certificazione.L’entrata in servizio dei nuovi operatori delle politiche attive - prosegue la nota ANPAL - va di pari passo con l’avvio delle convocazioni da parte dei centri per l’impiego, dei percettori del Reddito di cittadinanza per la sottoscrizione del. I contratti stipulati daldai vincitori delle selezioni per navigator prevedono un rapporto di collaborazione con durata fino al 30 aprile 2021 per unoltre alordi mensili a titolo diper spese di, sostenute per svolgere l’incarico.