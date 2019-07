Scuola, UDIR: "Contratto presidi ingiusto"

(Teleborsa) - Importante incontro fra i, convocati lunedì 8 luglio per una riunione riguardante il. A distanza di quasi un anno e mezzo dalla sottoscrizione contrattuale di docenti e personale, i sindacati dei presidi sono stati convocati per la firmaLe cifre stanziate, tuttavia, risultano largamente insufficienti: il sindacatoconferma l'intenzione, già annunciata, di ricorrere al giudice per opporsi allaed economicamente inadeguato con l'obiettivo di far riconoscere degli aumenti ai dirigenti scolastici tali da collocarli in linea con i compensi percepiti da altri dirigenti dello Stato. L'aumento, secondo la rivista Orizzonte Scuola, corrisponde alordi al mese, circanetti, per l’equiparazione della parte fissa, a cui si aggiunge l’aumento diprovenienti dalla Legge di bilancio riguardanti le risorse fisse, per cui l’aumento dal 2020 sarà dieuro al mese.Sulla questione è intervenuto il presidente UDIR, Marcello, che dichiara: "Oggi un dirigente scolastico è a capo di moltissimi dipendenti, tra docenti e ATA, e deve gestire migliaia di alunni, con le rispettive famiglie. Inoltre, le responsabilità penali sul fronte della sicurezza si sonoa macchia d’olio, per non parlare delle competenze moltiplicate, e gli aumenti che si vanno a sottoscrivere, dopo un lunghissimo periodo di vacanza contrattuale, corrispondono a degli ‘spiccioli’, che non tengono conto di tante indennità né della perequazione esterna". "La verità - conclude Pacifico - è che ai dirigenti scolastici italiani devono essere assegnatiin più all'anno se si vuole davvero parlare diagli altri dirigenti dello Stato".