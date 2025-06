Scuola, Anief: "Carta Docente ai precari con contratto al 31 agosto, il ministero dice sì"

(Teleborsa) - "Finalmente non sono solo i giudici a dire che ladeve essere assegnata anche ai docenti precari: una nota ministeriale di queste ore dice che il supporto economico da 500 euro l'anno introdotto con la Legge 107/15 e destinato solo al personale di ruolo, va esteso ora anche ai supplenti con contratto annuale in scadenza al 31 agosto 2025". È quanto afferma ilin una nota.Per il sindacato Anief, che da dieci anni si batte per l'estensione del beneficio utile a formarsi professionalmente, è un primo importante passo in avanti. Anche se – sottolinea il sindacato – "la strada per dire di avere finalmente ottenuto piena giustizia rimane ancora molto lunga e ardua: permangono, infatti, diverse categorie di lavoratori esclusi senza alcuna motivazione valida, ad iniziare dagli educatori (anche quelli di ruolo), pur essendo considerati per legge dei veri e propri docenti di scuola primaria; il mancato accesso alla card annuale per la formazione riguarda poi tutti gli altri supplenti di lunga durata, quindi quelli con contratto in scadenza 30 giugno o termine delle lezioni, come pure i supplenti brevi con contratti continuativi che di fatto vanno a realizzare una supplenza di tipo annuale, come più volte evidenziati dai tribunali"."La storia della Carta del docente – ha spiegato alla rivista Orizzonte Scuola l'avvocatoche opera per Anief – inizia nel 2015 con la legge della "Buona Scuola", la quale la riserva ai soli docenti di ruolo, escludendo precari, educatori e insegnanti delle scuole paritarie. La svolta arriva nel 2022, quando la Corte di Giustizia Europea stabilisce che negare il bonus ai supplenti viola il principio di non discriminazione. Da quel momento, i tribunali italiani accolgono i ricorsi Anief dei docenti a tempo determinato, costringendo il legislatore a intervenire. Il primo passo è il decreto "salva infrazioni" del 2023, che estende la carta ai contratti al 31 agosto, ma solo per un anno. Nel 2025, la legge di bilancio rende la misura strutturale, pur lasciando la porta aperta a una possibile riduzione dell'importo annuale".Dal 24 giugno 2025, anche ipossono accedere alla piattaforma della Carta del docente e utilizzare il bonus di 500 euro entro il 31 agosto 2026. Il ministero ha chiarito che il credito non speso entro la scadenza sarà riaccreditato per l'anno scolastico successivo, a patto che il docente sia ancora in servizio. "La misura, attesa da anni e più volte oggetto di interpretazioni e sparizioni improvvise del bonus, ora – commenta Anief – trova finalmente una cornice normativa chiara. Tuttavia, resta il nodo della possibile riduzione dell'importo, che la legge ora definisce 'fino a 500 euro', lasciando spazio a future modifiche"."Riteniamo che qualsiasi tipo di riduzione della Carta del Docente, anche minima, rappresenti un passo indietro verso la tutela del diritto alla formazione del corpo insegnante italiano – commenta– , ma allo stesso tempo siamo anche convinti di avere ottenuto un grande risultato nell'estendere la card annuale per l'aggiornamento anche ai supplenti con contratto fino al 31 agosto. Certamente, rimane alto il rammarico per l'esclusione degli educatori e di tutti gli altri supplenti. Da adesso in poi, la nostra azione sindacale si concentrerà sulla richiesta di estensione dei 500 euro annuali anche a loro".Ilcoglie l'occasione per "rassicurare tutti gli insegnanti, precari o che nel frattempo sono stati immessi in ruolo, che l'avere ottenuto una sentenza favorevole sulla Carta del docente, parliamo di migliaia di precari o ex precari, porterà alla sicura esecuzione della decisione giudiziaria: i soldi arriveranno tramite Ministero o per ottemperanza. Per vedere nei fatti l'esito positivo, sottoforma di risarcimento, come previsto dal giudice del lavoro è solo questione di tempo: sull'assegnazione della somma spettante al ricorrente vincitore non vi è alcun dubbio. Tengo infine a precisare che quello che sta accadendo in tutti i tribunali d'Italia è in realtà – prosegue– quanto hanno previsto la Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre, la Corte di Giustizia europea, che ha prodotto una ordinanza chiarissima attraverso la VI Sezione, il18 maggio 2022, e anche da parte del nostro Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha messo in ginocchio la parte della Legge 107/15 che discrimina i precari privandoli della Carta del Docente. Adesso, i precari o ex precari che ancora non hanno presentato ricorso gratuito con Anief hanno un motivo in più per farlo e recuperare fino a 3.500 euro netti più interessi, facendo attenzione a non andare oltre i cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato per non incappare nella prescrizione".