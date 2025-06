BPER Banca premia le dieci classi vincitrici del progetto GRANDE!

BPER Banca

(Teleborsa) - Si chiude con un grande successo anche la, l’iniziativa dialle ultime tre classi delledi tutta Italia.Il progetto hacon un'adesione quest'anno più alta che mai, per spiegare in modo semplice e divertente i concetti dell’economia e del risparmio, attraverso il. Gli studenti, infatti, hanno avuto l’opportunità diche, attraverso la tecnica della street art, ha coinvolto le classi nella progettazione di unLehanno ricevuto income lavagne interattive multimediali, libri, PC e stampanti. Alla prima classificata verrà data la possibilità, il prossimo settembre, di realizzare il murales con l’aiuto un writer professionista. Le classi vincitrici di questa edizione sono state: prima classificata la classe IV A della Scuola Primaria D.D. Gabelli di Torino (TO), a seguire la V Classe Unica della Scuola Primaria Dante Alighieri - Fondazione Almerini di Sanremo (IM), la IV E della Scuola Primaria G. Traversone di Rezzoaglio (GE), la V Classe Unica della Scuola Primaria Giovanni Agnelli - Riolo di Lodi (LO), la IV B della Scuola Primaria Giacomo Leopardi di Mira (VE), la V A della Scuola Primaria I.C. Carignano di Carignano (TO), la V B della Scuola Primaria I.C. Perugia 12 di Perugia (PG), la V A della Scuola Primaria Paritaria S. Gaetano di Roma (RM), la IV Classe Unica della Scuola Primaria Loris Manzoni di Villadossola (VB) e la V B della Scuola Primaria S. Lucia di Selargius (CA).Rinnovata, nel corso dell’ultima edizione, lanella realizzazione del kit didattico per i giovani studenti, prodotto sia in forma cartacea che digitale. Un kit progettato per facilitare l’apprendimento dei concetti economici proposti e per essere accessibile e inclusivo, grazie a sistemi di lettura semplificata e tracce audio, realizzato nel rispetto dell’ambiente, utilizzando carta certificata FSC (Forest Stewardship Council)., responsabile Direzione Communication di BPER, si è detta orgogliosa di "questo nostro progetto di educazione finanziaria che anno dopo anno continua a restituirci importanti risultati e crescente partecipazione. Nell’edizione appena conclusa abbiamo registrato un coinvolgimento senza precedenti con l’adesione di classi proveniente da tutte le regioni d’Italia. GRANDE! dimostra di essere capace di parlare alle nuove generazioni con linguaggi e strumenti efficaci, combinando l’educazione finanziaria con suggestioni artistiche. Un connubio originale e molto stimolante, che racconta l’economia attraverso la bellezza della cultura”.