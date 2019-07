Il comparto utility in Italia è di poco in territorio negativo (-0,47%), seduta depressa per Falck Renewables

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

A2A

Terna

Ftse MidCap

Falck Renewables

IREN

Seri Industrial

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha aperto a quota 34.586,1, con una flessione dello 0,47% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 324, dopo aver esordito a 325.Tra ledi Piazza Affari del comparto utility, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Tra ledi Piazza Affari, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,87%.