TraWell, rinnovata concessione per aeroporto Zurigo

(Teleborsa) - Buone notizie perCo. S.p.A., precedentemente Safe Bag S.p.A.. La società attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che la propria controllata svizzera Safe Bag GmbH ha ottenuto ieri (9 luglio 2019) la proroga della fornitura, per ulteriori 3 anni, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori, presso l’aeroporto di Zurigo."Il rinnovo per ulteriori 3 anni della concessione di Zurigo conferma il potenziale del nostro gruppo nelle partnership di lungo termine con gli aeroporti di grandi dimensioni", ha dichiarato, Presidente di TraWell.