Air Liquide investe 140 milioni in Texas

(Teleborsa) -utilizzati negli impianti industriali, nei laboratori chimici, nella produzione di componenti elettronici Air Liquide, una joint venture detenuta in parti uguali tra ExxonMobil e SABIC., in Texas, e le infrastrutture correlate.L'azienda forniràall'impianto di cracking di etano da 1,8 milioni di tonnellate all'anno che sarà realizzato da GCGV. L'intervento di Air Liquide vedrà inoltre la costruzione di 13 chilometri supplementari di tubature per rafforzare la sua capacità nella regione del Golfo del Messico degli Stati Uniti, e la sua posizione nel bacino industriale in costante crescita di Corpus Christi, dove è presente da metà degli anni 30 del secolo scorso.