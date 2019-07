Ryanair conferma ordini 737 Max 200

(Teleborsa) - Il CEO di Ryanair,, ha reso noto che restano validi gli ordini per 135, anche se le consegne slitteranno di alcuni mesi rispetto a quanto inizialmente previsto. Boeing conta di ricevere dall’autorità aeronautica americanala nuova certificazione del 737 Max entro settembre ed è ipotizzabile cheriammetta questo tipo di aeromobile nei cieli europei entro dicembre. Ryanair si aspetta che il MAX200 sia approvato per i servizi di volo entro i due mesi successivi.Di conseguenza, Ryanair ora spera di ricevere. I tempi di consegna previsti sono da 6 a 8 nuovi velivoli ogni mese, quindi per l'estate 2020 sono previsti in flotta fino a un massimo di 30 B737 MAX 200, numero dimezzato rispetto ai programmi iniziali., con riflessi anche per il programma invernale 2019. Ryanair conta di recuperare in ritardo, in modo da poter riportare i livelli di crescita a quelli previsti nell'estate del 2021.