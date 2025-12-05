Avio, due nuovi ordini per 35 milioni di euro da MBDA per motori propulsivi

(Teleborsa) - Nell'ambito del contratto quadro già in essere con MBDA, Avio
ha firmato due ordini di produzione relativi alla fornitura di motori propulsivi
e relative superfici aerodinamiche per sistema di difesa aerea, per un valore complessivo superiore ai 35 milioni di euro
.
Tutti gli ordini si svilupperanno mediamente su un quinquennio produttivo
, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.
La firma di questi nuovi ordini conferma l'importante crescita nel settore della propulsione per la difesa
e rafforza ulteriormente la partnership di Avio con il Gruppo MBDA.