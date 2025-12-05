Avio, due nuovi ordini per 35 milioni di euro da MBDA per motori propulsivi

Avio

(Teleborsa) - Nell'ambito del contratto quadro già in essere con MBDA,ha firmatoe relative superfici aerodinamiche per sistema di difesa aerea, per un valore complessivo superiore aiTutti gli ordini si svilupperanno mediamente su un, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.La firma di questi nuovi ordini conferma l'e rafforza ulteriormente la partnership di Avio con il Gruppo MBDA.