Avio, due nuovi ordini per 35 milioni di euro da MBDA per motori propulsivi

(Teleborsa) - Nell'ambito del contratto quadro già in essere con MBDA, Avio ha firmato due ordini di produzione relativi alla fornitura di motori propulsivi e relative superfici aerodinamiche per sistema di difesa aerea, per un valore complessivo superiore ai 35 milioni di euro.

Tutti gli ordini si svilupperanno mediamente su un quinquennio produttivo, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.

La firma di questi nuovi ordini conferma l'importante crescita nel settore della propulsione per la difesa e rafforza ulteriormente la partnership di Avio con il Gruppo MBDA.
