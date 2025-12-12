Milano 17:35
Nuovi CEO a Eurowings e SunExpress

(Teleborsa) - Nuovi amministratori delegati a Eurowings e SunExpress: Max Kownatzki, 53 anni, attualmente ceo di SunExpress, assumerà il ruolo di amministratore delegato di Eurowings a partire dal 1° febbraio 2026; succedendo a Jens Bischof, da oltre cinque anni alla guida del vettore e da 35 nel Gruppo Lufthansa.

Il 45enne Marcus Schnabel, attuale responsabile operativo di Lufthansa Airlines a Monaco di Baviera, a sua volta prenderà il posto di Max Kownatzki come ceo di SunExpress, sempre dal 1° febbraio 2026.
