Nuovi CEO a Eurowings e SunExpress

(Teleborsa) - Nuovi amministratori delegati a Eurowings e SunExpress
: Max Kownatzki,
53 anni, attualmente ceo di SunExpress, assumerà il ruolo di amministratore delegato di Eurowings a partire dal 1° febbraio 2026; succedendo a Jens Bischof, da oltre cinque anni alla guida del vettore e da 35 nel Gruppo Lufthansa.Il 45enne Marcus Schnabe
l, attuale responsabile operativo di Lufthansa Airlines a Monaco di Baviera, a sua volta prenderà il posto di Max Kownatzki come ceo di SunExpress, sempre dal 1° febbraio 2026.