Eurotech, Intesa conferma Neutral: ridotto significativamente il break-even point dell'EBITDA

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato target price (1,00 euro per azione) e raccomandazione (Neutral) su Eurotech, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT).

Gli analisti scrivono che l'acquisizione ordini è cresciuta del 25% nei primi nove mesi del 2025, garantendo così visibilità sul quarto trimestre del 2025, con il management che prevede un solido andamento dei ricavi e un ritorno a un EBITDA positivo. L'azienda è riuscita a ridurre significativamente il break-even point dell'EBITDA e sta lavorando per sostenere la ripresa dell'acquisizione ordini rafforzando la propria eccellenza ingegneristica e sfruttando le competenze in materia di sicurezza informatica nei settori verticali in cui può creare un vantaggio competitivo, come le infrastrutture intelligenti (energia/trasporti), il materiale rotabile e la difesa.

Incorporando i risultati dei primi nove mesi del 2025 e le prospettive del management, Intesa conferma le stime per gli esercizi 2025-2026. Le previsioni indicano un fatturato di 20,8 milioni di euro per il quarto trimestre del 2025, con una crescita del 29% su base annua, che, "sebbene impegnativa, appare fattibile, data la conferma da parte del management di una buona visibilità sull'acquisizione ordini".
