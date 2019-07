Aeroporti di Puglia, al via l'iniziativa Battesimo del volo

(Teleborsa) - Aeroporti di Puglia lancia l'iniziativa 'Battesimo del volo'."Con questa iniziativa –– intendiamo ribadire la grande attenzione che i nostri aeroporti riservano ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. Il ricordo di una giornata particolare per i nostri bambini resterà impresso su un attestato che riporterà il nominativo del passeggero, il giorno in cui ha effettuato il primo volo, l'indicazione del tipo di velivolo, del vettore e della rotta".Aeroporti di Puglia vuole valorizzare in questo modo l'importanza che ha per un bambino, sperando che l'esperienza potrà ripetersi ancora e ancora.