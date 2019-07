Amazon, Commissione Ue avvia indagine Antitrust su utilizzo dati sensibili

(Teleborsa) -È quanto vuole accertare"I consumatori europei acquistano sempre più online. Il commercio elettronico ha stimolato la concorrenza nel commercio al dettaglio e ha portato pià scelta e prezzi migliori. Dobbiamo assicurarci che le grandi piattaforme online non eliminino questi vantaggi attraverso un comportamento anticoncorrenziale. Ho quindi deciso di esaminare molto attentamente le attività di Amazon e il suoper valutare la sua conformità con le regole di concorrenza dell'Ue", ha dichiarato la"Fornendo un mercato per venditori indipendenti – spiega la– Amazon raccoglie continuamente informazioni sulle attività svolte sulla sua piattaforma e l'indagine preliminare della Commissione rivela chePer questo motivo, attraverso un'indagine approfondita, la Commissione ha annunciato che esaminerà gliche consentono al business retail di Amazon di analizzare e utilizzare dati di fornitori di terze parti, al fine di chiarire se l'utilizzo di tali dati da parte di Amazon, nella sua veste di rivenditore, incida sulla concorrenza.Sotto la lente della Commissione è finita anche la cosiddetta, ovvero la finestra che ogni cliente della piattaforma vede in alto a destra della scheda prodotto e che consente di acquistare la merce con un semplice click. All'interno del riquadro è presente solo il pulsante "Aggiungi al carrello", senza riferimenti ad alcun venditore in particolare. L'utente, cliccandoci, non sa, dunque, da chi sta acquistando.Un vantaggio, per i venditori – spiegano dalla Scuola Ecommerce – simile alla "prima posizione" nei risultati su Google: chi la vince, aumenta esponenzialmente le possibilità di monetizzare il proprio business online. Al punto cheA regolarne l'assegnazione è un algoritmo che Amazon si guarda bene dal rendere di dominio pubblico. Per questo motivoDopo che la Commissione ha informato Amazon e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'apertura del procedimento,"Collaboreremo pienamente con la Commissione europea e continueremo a lavorare duramente per sostenere le imprese di tutte le dimensioni e aiutarle a crescere", ha reso noto l'azienda.