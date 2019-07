G7, Le Maire afferma "Vogliamo ricostruire il capitalismo"

(Teleborsa) - Un'ambizione importante, del ministro francese dell'Economia e delle Finanze, riguardante ilin programma oggi e giovedì a Chantilly. Brunotraccia la rotta, con l'obiettivo di rendere "il capitalismo giusto". L'Italia, che sarà presente al fianco di, oltre al Presidente dell'Eurogruppo, il Commissario Europeo per gli affari economici e finanziari, l'Amministratore Delegato ad interim dell'FMI, il Segretario Generale dell'OCSE e il Presidente della Banca mondiale, sarà rappresentata dal Ministro dell'Economiae dal Governatore diUltimo incontro prima del Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Biarritz che si svolgerà ad agosto, che avrà come punto centrale proprio questa ambizione, declinata inper la Francia durante le finanze del G7, come sintetizza un documento preparatorio: costruire unaadattata al nuovo modello economico creato dalla rivoluzione digitale per combattere l'evasione fiscale,capace di sostenere gli investimenti per rendere la transizione ecologica un successo,e combattere rischio cibernetico e concentrazioni eccessive mettendo in discussione le misure da adottare per affrontare attacchi informatici sul settore finanziario (incluso il progetto Libra di Facebook) e, infine,, rafforzando la trasparenza sui divari salariali, migliorando ilper gli investimenti di paesi in via di sviluppo e migliorando l'inclusione finanziaria delle donneProprio il ministro francese, ha dichiarato che "laha l'ambizione di ricostruire il capitalismo, perché così com'è oggi è condannato alla sua perdita". "Oggi - conclude- è basato sull'esaurimento di risorse, l'aumento dellee le differenze di tassazione tra le aziende digitali e altre imprese, l'obiettivo è renderlo più giusto, responsabile e sostenibile".