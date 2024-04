MAIRE, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

MAIRE

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti diriunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, ha approvato ildella Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 34.880.399,88. Via libera dei soci alla proposta di distribuzione di unper complessivi euro 64.717.917,161 a valere perl’importo di euro 11.838.174,84 sulla “Riserva utili portati a nuovo”, per l’importo di euro 17.999.342,44 sulla “Riserva straordinaria” e per l’importo di euro 34.880.399,88 sull’utile di esercizio 2023.Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti di MAIRE, in sede ordinaria, hanella carica di Consigliere di Amministrazione indipendente della Società. Isabella Nova resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. La medesima Assemblea ha altresì confermato il compenso da riconoscere a Isabella Nova per la carica di Amministratore pari ad euro 45.000,00 annui lordi, così come già determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore.Gli azionisti, hanno inoltre approvato la Politica in materia di remunerazione 2024 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti", la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine2024-2026 del Gruppo MAIRE”, la proposta di adozione del “Piano di Restricted e Matching Shares destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE" e l’Conferito l’incarico di revisione legale dei conti di MAIRE per gli esercizi 2025-2033 alla società di revisione Deloitte & Touche.