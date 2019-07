CREDEM, informativa sull'acquisto di azioni proprie

CREDEM

(Teleborsa) -informa di aver, il 17 luglio 2019, n., al prezzo medio di 4,767 euro per azione, per un controvalore pari a 319.308 euro.A seguito degli acquisti effettuati, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio, il Credito Emiliano possiede direttamente 1.102.330 azioni proprie, pari allo 0,33% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance diche si attesta a 4,78 euro, in lieve aumento dello 0,21%.