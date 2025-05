El.En., al via oggi programma di acquisto di azioni proprie

El.En.

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser, quotata al segmento Euronext STAR Milan (STAR) di Borsa Italiana, ha reso noto che a partire, 29 maggio 2025,autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del29 aprile 2025.In esecuzione della predetta delibera assembleare, a partire dal 29 maggio 2025 e sino al 28 ottobre 2026, verrà avviata una prima parte del piano di acquisto di azioni proprie per undiacquistabili (pari a circa allo 0,25% del capitale sociale) pari a undi euroL'attuazione della prima parte del piano di acquisto di azioni proprie sarà coordinata da Intermonte SIM, intermediario abilitato, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.La Società ha specificato che, in virtù di precedenti autorizzazioni concesse dall'Assemblea degli azionisti, ad oggi 29 maggio, detiene in portafoglio n. 102.470 azioni proprie pari allo 0,13% del capitale sociale.In Borsa, oggi, giornata fiacca per il, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,46%.