Sabaf, Giuseppe Saleri riduce la propria quota

Sabaf

(Teleborsa) - All'8 luglio 2019, Giuseppe Saleri ha ridotto la propria partecipazione in, passando al 23,181%, dal precedente 23,985%, che possedeva al 15 dicembre 2017. La partecipazione è detenuta tramite la società Giuseppe Saleri S.a.p.A.La comunicazione è stata effettuata da Giuseppe Saleri a seguito dell'avvenuto pignoramento della sua partecipazione di controllo della Giuseppe Saleri S.a.p.A. Il dichiarante ha precisato che il diritto di voto sulle azioni della Giuseppe Saleri S.a.p.A. a lui intestate, in piena proprietà e in diritto di usufrutto, è ora esercitato da BTL-Banca del Territorio Lombardo, in qualità di creditore pignoratizio.Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.