Usa, accordo bipartisan su tetto del debito

(Teleborsa) - Ilhanno raggiunto unche sospende ilaumentando allo stesso tempo i- "Sono felice di annunciare che tra il leader della maggioranza al Senato,il leader della minoranza al Senato,la speaker della Camera,e il leader della minoranza alla Camera,è stato raggiunto un accordo, senza pillole avvelenate".Ad annunciare l'intesa èin un tweet, parlando dScongiurato dunque il rischio di undegli Stati Uniti in settembre:rimandando di fatto lo scontro a dopo leCon l'accordoche sarebbero dovuti scattare il prossimo anno in base a un'intesa del 2011 fra l'ex Presidente Obama e i repubblicani. Al posto dei tagli previste inveceper un massimo di30 miliardi in meno di quanto sperato dai democratici. Ma anche per i repubblicani l'intesa rappresenta una rinuncia visto che saranno realizzati solola metà di quanto chiesto dalla Casa Bianca.Le nuove spese previste e i risparmi limitati faranno schizzare però ilil prossimo anno.