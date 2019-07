Coldiretti, afa procura insonnia a 12 milioni di italiani

(Teleborsa) - Ilcolpisce duramente gli italiani in questa estate, all'insegna dell'afa, dopo un giugno piuttosto incerto. Secondo l'analisi condotta dalla, le temperature tropicali che stanno colpendo l'Italia in questi giorni, con punte di 40 gradi in alcune città, tengono svegli circa, che, accentuata anche dall'Le condizioni per un buon riposo può partire anche da una, cibi come pane, pasta e riso, o frutta come albicocche o pesche, possono venire in soccorso per evitare l'insonnia. La, condita con molte spezie o con sale e pepe, è, così come lo sono caffè e superalcolici, che accompagnano spesso le notti d'estate nei luoghi di vacanza."L’attenzione all'alimentazione – precisa la Coldiretti – è particolarmente importante nei, ma anche per gliche sono più vulnerabili ai colpi di calore e alla disidratazione".