Alfonsino, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

Alfonsino

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (da 1,12 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti scrivono che Alfonsino ha chiuso l'con ricavi netti di vendita in calo del 6,5% rispetto al consuntivo 2022, a 4,3 milioni di euro da 4,6 milioni di euro del 2022 e rispetto alle stime che prevedevano ricavi netti per 5 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è risultato in sensibile miglioramento, seppur ancora negativo per 722 migliaia di euro (in linea con il dato atteso) a fronte di un margine negativo per 1,9 milioni di euro registrato a fine 2022. Il risultato operativo netto ha registrato una perdita per 1,8 milioni di euro (1,4 milioni di euro la perdita operativa prevista), ma in miglioramento rispetto alla perdita operativa netta per 2,5 milioni di euro registrata al 31.12.2022.A seguito dellae di un fisiologico rallentamento degli ordini derivante dall'adeguamento al nuovo modello, Banca Finnat stima un valore della produzione in crescita ad un tasso medio anno del 6,62% (15,22% le precedenti stime per il periodo 2022-2026) per raggiungere 7,5 milioni di euro a fine periodo previsionale (10,2 milioni di euro le precedenti stime al 2026). Il margine operativo netto (Ebit) dovrebbe poter raggiungere un valore positivo per 1,5 milioni di euro nel 2027 (3,1 milioni di euro precedentemente atteso al 2026) dalla perdita operativa per 1,8 milioni di euro attesa a consuntivo 2023.