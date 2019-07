Auto, aumentano i prezzi delle nuove vetture

(Teleborsa) - Dati importanti, quelli riguardanti i prezzi delle nuove autovetture in Italia, elaborati dall'I prezzi sono aumentati mediamente delrispetto ai primi sei mesi del 2018, contro undello 0,9%, diverso invece per le, che hanno visto un calo medio nelle quotazioni delQuesto aumento delle nuove autovetture, secondo l'Osservatorio, è dovuto allaa bordo delle auto, conseguenza delle norma anti-inquinamento dell'Unione Europea e delle continue richieste di sicurezza e comfort da parte degli automobilisti. Un dato importante che ha causato la c, va ricercato nella, che ha spinto molti automobilisti a svalutare questo tipo di motorizzazione.Importante anche la situazione per ciò che riguarda il, con i prezzi che hanno registrato unrispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel dettaglio, la voce dell’assistenza auto che ha fatto registrare il maggiore incremento dei prezzi è stata quella relativa alla manutenzione e riparazione (+1,7%). In misura più contenuta sono aumentati i prezzi dei ricambi e accessori (+0,6%) e i prezzi dei lubrificanti (+0,6%). L’unico comparto dell’assistenza che presenta un calo dei prezzi, peraltro lievissimo, è quello dei pneumatici (-0,1%).