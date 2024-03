Batterie, Ferrari firma memorandum d'intesa con la sudcoreana SK On

Ferrari

(Teleborsa) -hanno firmato un memorandum d'intesa per continuare a guidare l'innovazione nella tecnologia relativa alle. SK On, produttore leader di batterie per veicoli elettrici a livello globale, fornisce celle per le batterie delle vetture sportive più potenti del Cavallino Rampante sin dal 2019. "La collaborazione tra aziende e fornitori è fonte di progresso comune", ha commentato, Ceo Ferrari. "Lavoriamo con SK On per esplorare nuove frontiere e alimentare l'energia che proviene dalle idee condivise", ha aggiunto."Siamo entusiasti di contribuire alla continua ricerca dell'innovazione con Ferrari, azienda al vertice del mercato mondiale delle vetture sportive", ha aggiunto L, Ceo di SK On, "mettendo a fattor comune competenze e tecnologie delle due aziende ci aspettiamo di fornire ai clienti nuove esperienze e valore aggiunto".