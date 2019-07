BPER Banca arriva al 100% di Banco di Sardegna

BPER Banca

(Teleborsa) -hadel capitale sociale ordinario deled il 36,90% circa delle azioni privilegiate BdS,ordinario ed al 98,67% circa delle azioni privilegiate.In particolare,ha ceduto a BPER oltre 10,8 milioni di azioni ordinarie BdS e quasi 431 mila azioni privilegiate BdS per un corrispettivo complessivo died ha conferito ulteriori 10,7 milioni di azioni ordinarie BdS in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dal CdA di BPER, ricevendo in cambiodi nuova emissione, sottoscritte dalla stessa Fondazione ad un prezzo unitario di 5,1 euro.BPER ha inoltredi importo nominale pari adi euro che è stato contestualmente e interamente sottoscritto da Fondazione per un prezzo complessivo di 180 milioni.BPER è stata assistita per gli aspetti finanziari da KPMG Corporate Finance e da Equita SIM e per gli aspetti legali da Legance Avvocati Associati e RCCD.