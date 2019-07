Usa, Trump su dati PIL: "Non male". E punzecchia ancora la Fed

(Teleborsa) - Continua a marciare al'economia americana che si conferma in rialzo nel secondo trimestre del 2019 Il PIL statunitense è stato confermato in crescita delIl dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, supera le attese degli analisti che stimavano un rialzo alil +2,1% registrato dal Pil statunitense nel secondo trimestre,. Non c'è quasi inflazione.ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donaldche da tempo critica laper non aver ancora tagliato i tassi.E proprio nella riunione del, la Banca centrale americana dovrebbe ridurre il costo del denaro didalil Presidente.- Nel mirino del Presidente Usa finisce anche la"La Francia ha appena messo una tassa digitale sulle grandi società tecnologiche americane. A tassarle dovrebbe essere il loro Paese, gli Stati Uniti. Annunceremo a breveconsiderevole rispetto all'idiozia di. Ho sempre detto che il", ha scritto su Twitter.