Fed, Mester vuole "un paio di mesi in più di dati" prima del primo taglio

(Teleborsa) - "" per capire se il calo dell'inflazione statunitense riprenderà dopo un paio di mesi deludenti. Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland,, durante un evento del Global Interdependence Center."Avevo previsto che avremmo visto l'inflazione scendere e ora abbiamoche lo confermino - ha aggiunto - E una volta che lo vedrò, penso che saremo nella posizione di abbassare i tassi di interesse".Secondo Mester, la Fed è in una posizione migliore per rispondere a un inaspettato indebolimento del mercato del lavoro: "Se dovesse peggiorare in modo significativo, abbiamo una posizione politica tale da poter affrontare il problema ee prima rispetto alle nostre previsioni di base".