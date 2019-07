Monnalisa si rafforza in Cina su Tmall di Alibaba

(Teleborsa) - Monnalisa inaugura il suo flagship store sulla piattaforma B2C di Alibaba Group Tmall (monnalisatz.tmall.com).- con la possibilità di raggiungere anche gli oltre 650 milioni di clienti attivi su Tmall, con la sua raffinata offerta childrenswear.La collaborazione tra Alibaba e Monnalisa si inserisce in una strategia più ampia per l’azienda di moda 0-16 anni, che punta all'integrazione tra e-commerce e negozi fisici, attualmente 44 nel mondo di cui 10 nella sola Cina., lanciato da Alibaba in collaborazione con l'agenzia ICE, che ha l’obiettivo di favorire l’export delle imprese e promuovere il made in Italy in Cina.