Dati commercio, Federdistribuzione: "Scenario preoccupante"

(Teleborsa) -che aleggia sull'economia italiana, tanto che lo. A dirlo è Claudio Gradara, Presidente di, nel commentare i dati Istat sul commercio al dettaglio "Continuiamo a registrare un", rileva Gradara che sottolinea come la conseguenza sia ", con un +0,3% a valore e +0,4% a volume, chiaro indicatore dell'incertezza da. Come ormai consuetudine solo il commercio elettronico rileva una crescita adoppia cifra, pari al 13,7% nei primi 6 mesi dell’anno".Secondo il presidente di Federdistribuzione, gli ultimi dati Istat "stanno: Pil fermo, consumi deboli e produzione industriale in calo.".Da qui la richiesta di "in grado di rimettere in moto la macchina del Paese,, che al contrario deprimerebbe ulteriormente il potere d’acquisto delle famiglie. I lavori per la legge di bilancio dovranno tenere conto di questi importanti segnali e ridare slancio alla crescita", conclude Gradara.