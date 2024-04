Gdo, accordo Federdistribuzione-sindacati per rinnovo contratto collettivo nazionale

(Teleborsa) -e leFilcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto ildeldel lavoro della. "Dopo un confronto costruttivo tra le parti, si è concluso il percorso negoziale con un accordo che dimostra attenzione ai lavoratori del settore e che accoglie le esigenze di sostenibilità delle imprese del retail moderno", si legge in una nota di Federdistribuzione.Sul piano economico, l'intesa prevede una regime dial quarto livello. A copertura del periodo di carenza contrattuale si prevede altresì la corresponsione di una, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. Dal punto di vista, sono diverse le tematiche affrontate: dalla lotta alla violenza di genere al graduale innalzamento dell'orario minimo dei lavoratori part-time come ulteriore risposta al lavoro "disagiato", dall'estensione delle opportunità occupazionali per i giovani nel weekend al rafforzamento delle misure di conciliazione vita-lavoro.Viene poi aggiornata ladel personale con l'impegno delle parti ad un confronto attivo e costante per valorizzare ulteriormente i ruoli e le professionalità distintive del settore.