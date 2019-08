BasicNet valorizza i Marchi con un BasicVillage a Milano

BasicNet

(Teleborsa) -punta su Milano per rafforzare la visibilità dei marchi. Il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori, ha raggiunto un accordo conper l’acquisto dell’intero capitale sociale della società proprietaria di un immobile industriale di circa 4.000 mq, sito in Milano, via dell’Aprica 17. Il complesso immobiliare, post industriale che risale al 1911, è ubicato in prossimità dello Scalo Farini.Con l’investimento il Gruppo BasicNet acquisirà una stabile presenza a Milano, dotandosi di uffici, showroom e superfici commerciali in grado di rappresentare adeguatamente l’offerta di BasicNet, consentendo di replicare l’esperienza di successo del BasicVillage di Torino in una piazza strategica per il settore a livello mondiale., attraverso la BasicVillage S.p.A., società a cui fanno capo gli asset immobiliari del Gruppo, è subordinato al positivo esito delle attività di due diligence e alla definizione della contrattualistica."Come evidenziato dai risultati semestrali, il Gruppo BasicNet continua a riportare risultati solidi e in crescita, confermando il successo della strategia di sviluppo dei marchi - ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo BasicNet - . L’acquisto del complesso immobiliare a Milano consentirà di rafforzare la visibilità degli stessi e di sviluppare una forte presenza commerciale diretta in una piazza chiave per il settore".Frazionalmente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,54%.