Marcolin e Adidas rinnovano la partnership globale nel settore eyewear

(Teleborsa) -, tra i leader mondiali nel settore eyewear, e, azienda leader a livello globale nell’abbigliamento sportivo, annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza globale per le collezioni eyewear dei marchi adidas Sport e adidas Originals fino al 2032.Tale rinnovo, spiega una nota congiunta, consolida la partnership di successo avviata nel 2020, nell’ambito della quale Marcolin progetta, produce e distribuisce le collezioni di occhiali per entrambi i marchi adidas. La partnership continuerà a unire l’expertise di Marcolin nella creazione di occhiali di alta qualità con il know-how di adidas nell’innovazione sportiva e lifestyle.I due marchi possiedono un’identità ben distinta. adidas Sport Eyewear – nato dallo Sport, pensato per lo Sport – è progettato per offrire prestazioni elevate, con componenti e materiali tecnici avanzati, ideato per soddisfare le esigenze di atleti e stili di vita attivi.adidas Originals Eyewear incarna lo streetwear e lo stile di vita contemporaneo, ispirati allo sport e alla cultura urbana che lo circonda.Entrambi i gruppi condividono l’impegno verso innovazione, sostenibilità ed eccellenza del prodotto – valori che continueranno a essere fondamentali nella fase successiva della loro collaborazione.Le collezioni di occhiali adidas saranno disponibili nei negozi monomarca del brand, presso rivenditori sportivi selezionati e negozi di ottica specializzati.